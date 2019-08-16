Стали известны результаты повторной экспертизы по делу Серебренникова

Повторная экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова установила, что на проект «Платформа» было затрачено больше средств, чем выделило государство. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов, пишет ТАСС.

«Экспертиза пришла к выводу, что стоимость реализации такого театрального проекта должна была составить около 260 млн рублей, а с учетом налогов — более 300 млн рублей. В то время, как государство за весь период выделило на него лишь 216 млн рублей. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что «Седьмая студия» сэкономила около 80 млн рублей», — сказал он.

Экспертиза ответила на вопросы в пользу подсудимых, считает адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы обвиняемой по делу Софьи Апфельбаум. Она назвала результаты исследования блестящими.

Режиссера Кирилла Серебренникова и еще четырех человек обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие театрального проекта «Платформа». По версии следствия, руководители «Седьмой студии» составляли планы мероприятий с заведомо ложной информацией об их количестве и стоимости. Серебренников отказался признать вину. Кроме того, он назвал обвинение абсурдным.

Мещанский суд Москвы 8 апреля 2019 года отменил домашний арест Серебренникову, отпустив его под подписку о невыезде. Такая же мера пресечения была избрана и в отношении других фигурантов дела: бывшего сотрудника Министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум и продюсера Юрия Итина.

25 октября Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело в отношении режиссера.

Источник: Газета Известия