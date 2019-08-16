Стали известны результаты повторной экспертизы по делу Серебренникова

16 августа 2019     22
Стали известны результаты повторной экспертизы по делу Серебренникова

Повторная экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова установила, что на проект «Платформа» было затрачено больше средств, чем выделило государство. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов, пишет ТАСС.

«Экспертиза пришла к выводу, что стоимость реализации такого театрального проекта должна была составить около 260 млн рублей, а с учетом налогов — более 300 млн рублей. В то время, как государство за весь период выделило на него лишь 216 млн рублей. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что «Седьмая студия» сэкономила около 80 млн рублей», — сказал он.

Экспертиза ответила на вопросы в пользу подсудимых, считает адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы обвиняемой по делу Софьи Апфельбаум. Она назвала результаты исследования блестящими.

Режиссера Кирилла Серебренникова и еще четырех человек обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие театрального проекта «Платформа». По версии следствия, руководители «Седьмой студии» составляли планы мероприятий с заведомо ложной информацией об их количестве и стоимости. Серебренников отказался признать вину. Кроме того, он назвал обвинение абсурдным.

Мещанский суд Москвы 8 апреля 2019 года отменил домашний арест Серебренникову, отпустив его под подписку о невыезде. Такая же мера пресечения была избрана и в отношении других фигурантов дела: бывшего сотрудника Министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум и продюсера Юрия Итина.

25 октября Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело в отношении режиссера.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Полиция проводит расследование после инцидента с Макгрегором в баре
Полиция проводит расследование после инцидента с Макгрегором в баре

13:20 Ирландская полиция проводит расследование по поводу инцидента с участием бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в одном …


В Крыму опять отставка
В Крыму опять отставка

Глава Крыма Сергей Аксенов, подписав указ, освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты РК Михаила Афанасьева. “Освободить Афанасьева Михаила Сергеевича от должности заместителя …


Новые формы мошенничества при покупке квартир в Севастополе
Новые формы мошенничества при покупке квартир в Севастополе

На сегодняшний день ежедневно большое количество граждан становятся жертвами мошенничества в самых разных отраслях материального производства и сферы услуг. Наверное, самое …


Вести Севастополь 16.08.2019
Вести Севастополь 16.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Проголосовать на выборах восьмого сентября можно будет даже с паспортом Советского Союза. Для граждан России без …


Из-за пожара в детском лагере «Мандарин» эвакуированы 150 человек
Из-за пожара в детском лагере «Мандарин» эвакуированы 150 человек

В детском лагере «Мандарин» в поселке Песчаное Бахчисарайского района загорелся матрас. Огонь распространился на площади в 6 кв. метров. Из-за …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты