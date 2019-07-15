Стали известны самые популярные автобусные маршруты у молодежи

15 июля 2019     16
Стали известны самые популярные автобусные маршруты у молодежи

Эксперты из компании OneTwoTrip выяснили, какие у российской молодежи самые популярные автобусные маршруты. Об этом 15 июля сообщает «РИА Новости».

Оказалось, что лидируют в этом списке маршруты Москва — Санкт-Петербург и Москва — Ростов-на-Дону. Такие перемещения связаны с тем, что в столицу студенты приезжают на учебу, а летом уезжают на юг.

Также в рейтинг популярных мест для летнего путешествия попали Феодосия, Белгород, Волгоград, Казань, Воронеж, Казань, Ереван, Минск, Новосибирск, Таганрог, Уральск, Сочи и Тавда.

Особое внимание специалисты обратили на молодых людей из Санкт-Петербурга. Они для своих путешествий выбирают Хельсинки и Таллин, куда недорого добраться из Северной столицы.

8 июля сообщалось, что российский бизнес предложил меры для развития внутреннего туризма.

Источник: Газета Известия

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