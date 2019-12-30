Стало известно имя преемника Волчек

30 декабря 2019     13
Стало известно имя преемника Волчек

Стало известно имя преемника Галины Волчек на посту художественного руководителя театра «Современник». Им станет режиссер и педагог Виктор Рыжаков. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает ТАСС.

«Художественным руководителем московского театра “Современник” с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков», — заявили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Рыжаков возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ) с 2012 года. После ухода в «Современник» во главе ЦИМ его сменит арт-директор центра Елена Ковальская.

Виктор Рыжаков — театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ. Он удостаивался премии Станиславского «За вклад в театральную педагогику». В 1993 году в Сочи он основал первый в России фестиваль независимых театров «Театр в поисках театра». Позднее Рыжаков выступил одним из учредителей и организаторов театрального фестиваля «Пять вечеров».

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20:09 — 26 декабря

Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря из-за отека мозга и отека легких. Ей было 86 лет. Волчек была одной из основательниц театра «Современник», с 1972 года занимала должность главного режиссера «Современника», а с 1977-го — его художественного руководителя.

Источник: Лента.Ру

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