Стало известно место проведения следующего «Евровидения»

30 августа 2019     16
Стало известно место проведения следующего «Евровидения»

Следующий музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Информация об этом появилась на сайте фестиваля Eurovision.tv.

Отмечается, что мероприятие состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года. В общей сложности за право принять международный конкурс боролись пять городов, однако в итоге организаторы выбирали между Роттердамом и Маастрихтом. «Роттердам проявил фантастический энтузиазм и ответственность. Он имеет все необходимые условия для приема делегаций из более чем 40 стран в следующем мае», — рассказал супервайзер «Евровидения» Йон Ола Санд.

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В июле стало известно, что Амстердам отказался проводить конкурс. Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема пояснила, что концертный зал Ziggo Dome, в котором собирались организовать фестиваль, будет недоступен в запланированные даты. При этом попытки города найти другие крупные площадки не увенчались успехом. Гаага и Бреда также заявили о неготовности принять у себя мероприятие.

В 2019 году победу на конкурсе одержал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс. Он исполнил композицию Arcade и нарушил правило фестиваля — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Европейский вещательный союз не стал аннулировать победу артиста. На втором месте оказалась Италия, на третьем — Россия.

Источник: Лента.Ру

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