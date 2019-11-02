Стало известно место работы погибшего на месте убийства экс-мэра Киселевска

2 ноября 2019     7
Стало известно место работы погибшего на месте убийства экс-мэра Киселевска

Следователи установили место работы Марата Гарипова, погибшего на месте убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Об этом 2 ноября «РИА Новости» сообщил руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям региона Константин Стефанский.

Гарипов был сотрудником Агентства по защите населения и территории Кемеровской области. По данному факту проведут служебное расследование.

«Выяснили, он. Сотрудник нашего агентства… Марат Гарипов, он работает у нас в Белово, в спасательной группе. (…) Мы в рамках своей служебной проверки, естественно, все материалы соберем, а потом уже в зависимости от того, какое решение будет следственных органов, конечно, будем принимать управленческие решения. По факту будет проведено служебное расследование», — приводит издание слова Стефанского.

Нападение на дом экс-чиновника было совершено поздно вечером 31 октября. Супруга Лаврентьева заметила на участке их дома двоих неизвестных, о чем сообщила мужу. Одним из злоумышленников оказался 45-летний Марат Гарипов. Известно, что мужчина был борцом и некоторое время работал спасателем.

Бывший мэр вышел из дома с ружьем, после чего произошла перестрелка, в которой погибли хозяин дома и Гарипов. Еще один злоумышленник скрылся, правоохранительные органы ищут его. Жена бывшего чиновника укрылась в доме и не пострадала.

Среди предварительных версий происшествия СМИ называют бизнес-интересы и разбойное нападение. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сергей Лаврентьев был мэром Киселевска в течение 15 лет. В августе 2018 года его переизбрали пост градоначальника, но он покинул должность по собственному желанию.

Источник: Газета Известия

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