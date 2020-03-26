Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину

Журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в аренде в «Сочи», со стороны нескольких европейских клубов.

Сообщается, что в услугах Кокорина заинтересованы «Вальядолид», занимающий 15-е место в чемпионате Испании, «Лацио» и «Дженоа», находящиеся на втором и 17-м местах первенства Италии соответственно. Егоров отметил, что его коллеге Нобелю Арустамяну стало известно об интересе французского «Марселя» к российскому форварду.

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. Он должен был перейти в команду еще в январе, однако отказался это делать. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом этого года, после чего он станет свободным агентом.

С октября по май 2018-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре 2019-го. Он и другой футболист Павел Мамаев в устроили две драки в центре Москвы.

Источник: Лента.Ру