Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину

26 марта 2020     10
Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину

Журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в аренде в «Сочи», со стороны нескольких европейских клубов.

Сообщается, что в услугах Кокорина заинтересованы «Вальядолид», занимающий 15-е место в чемпионате Испании, «Лацио» и «Дженоа», находящиеся на втором и 17-м местах первенства Италии соответственно. Егоров отметил, что его коллеге Нобелю Арустамяну стало известно об интересе французского «Марселя» к российскому форварду.

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. Он должен был перейти в команду еще в январе, однако отказался это делать. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом этого года, после чего он станет свободным агентом.

С октября по май 2018-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре 2019-го. Он и другой футболист Павел Мамаев в устроили две драки в центре Москвы.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Раскрыты задачи российских специалистов по борьбе с коронавирусом в Италии
Раскрыты задачи российских специалистов по борьбе с коронавирусом в Италии

Российские специалисты, прибывшие в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавируса в стране, в первую очередь займутся лечением больных …


В Литве заразились коронавирусом десятки военных НАТО
В Литве заразились коронавирусом десятки военных НАТО

В Литве заразились коронавирусом два десятка военнослужащих международного батальона НАТО. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает Delfi. Гражданство большинства …


Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину
Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину

Журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в аренде в «Сочи», со …


В Крыму закроют все магазины, кроме продуктовых
В Крыму закроют все магазины, кроме продуктовых

Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму было принято решение: в период с 28 марта по 5 …


В Республике Крым появятся четыре новых выходных дня
В Республике Крым появятся четыре новых выходных дня

Понедельники после Пасхи, Уразы-байрам, Троицы и Курбан-байрам глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил нерабочими днями. Указ об этом сегодня появился …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты