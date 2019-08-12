Стало известно об отказе НАТО поставлять оружие Украине

12 августа 2019     13
Стало известно об отказе НАТО поставлять оружие Украине

В НАТО отказались от идеи поставлять оружие на Украину. Об этом со ссылкой на данные разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил представитель народной милиции ДНР, передает «Комсомольская правда. Донецк».

Как отмечают в народной милиции, переговоры о поставках, которые шли между Киевом и представителями НАТО, завершились провалом. Речь идет о поставках как летального, так и нелетального оружия. В качестве основного аргумента против сотрудничества с Киевом в альянсе называют «отсутствия гарантий сохранности» вооружений, указали в ДНР.

К такому выводу представителей НАТО подтолкнули результаты работы комиссии, которая выявила недостачу на украинских складах более 300 технических изделий на сумму более миллиона долларов. Кроме того, как утверждает представитель народной милиции ДНР, в альянсе продемонстрировали украинской стороне фото и видеодоказательства обнаружения части похищенного военного имущества у уничтоженных террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

Материалы по теме

00:01 — 24 декабря 2017

В июле стало известно, что вооружение и оборудование, безвозмездно переданное Вооруженным силам Украины (ВСУ) государствами-членами НАТО, даже не было распаковано по прибытии в страну. Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

С 2014 года Канада предоставила Украине товаров, оборудования и оружия на военные и другие цели на общую сумму в 700 миллионов долларов. Свыше 10 тысяч украинских солдат прошли обучение в этой стране. Помимо Канады, оружие Киеву регулярно поставляют США и другие страны НАТО.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Стало известно об отказе НАТО поставлять оружие Украине
Стало известно об отказе НАТО поставлять оружие Украине

В НАТО отказались от идеи поставлять оружие на Украину. Об этом со ссылкой на данные разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики …


Гатчинского священника проверит полиция
Гатчинского священника проверит полиция

Полиция в Гатчинском районе Ленинградской области проверит священника, подозреваемого в жестоком обращении с ребенком. Об этом 12 августа ТАСС сообщил …


Вооруженное столкновение между силами России и США в Черном море однозначно закончится победой российских кораблей
Вооруженное столкновение между силами России и США в Черном море однозначно закончится победой российских кораблей

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в эфире НСН прокомментировал прогноз американского профессора Лайла Голдстайна, который предрек НАТО поражение …


На заметку Развожаеву: проблемы с парковкой
На заметку Развожаеву: проблемы с парковкой

Ещё в VIII веке до н. э. древнегреческий поэт Гомер изрёк: «Приятны завершённые труды». Вот и я задумался, глядя на грандиозные …


Британец Гэри Хант в третий раз выиграл Кубок мира
Британец Гэри Хант в третий раз выиграл Кубок мира

Британец Гэри Хант в третий раз выиграл Кубок мира по клифф-дайвингу, прыгая со скалы Дива в крымском поселке Симеиз. Награждение …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты