Стало известно об отношении россиян к всплывающим уведомлениям

Почтовый сервис Mail.ru выяснил, какие всплывающие уведомления от компаний россияне считают важными, а какие предпочли бы не получать совсем.

Отмечается, что среди активных пользователей мобильной почты Mail.ru доля тех, кто уверен, что «пуши» полезны, достигает 78%.

К значимым push-уведомлениям пользователи отнесли все сообщения, связанные с документами: о штрафах, налогах, банковских операциях и т.д. Их открывает 51% активных пользователей, а 41% считает эти всплывающие сообщения полезными. Важнее только медицинские сообщения — результаты анализов назвали полезными 52% активных пользователей сервиса, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Меньше всего на своих экранах владельцы смартфонов хотят видеть оповещения от сайтов знакомств. 40% участников опроса назвали такие «пуши» самыми раздражающими. Кроме того, пользователи считают слишком навязчивыми проморассылки об акциях, скидках и спецпредложениях. Среди участников опроса 37% признались, что их раздражают подобные уведомления, а 46% пользователей устали от всплывающей рекламы настолько, что хотели бы полностью от нее отказаться.

В топ самых надоедливых оповещений вошли также новостные и развлекательные рассылки — к ним негативно относятся 38% опрошенных.

Отмечается, что сервис Mail.ru научился самостоятельно определять, какие письма относятся к рассылкам и сообщениям социальных сетей. Рассылки автоматически сортируются в отдельную папку и не перемешиваются с важными письмами. Благодаря этому пользователь может одним нажатием отключить уведомления сразу обо всех о рассылках. При необходимости можно также вручную установить фильтры и получать рассылки только от выбранных отправителей. Если рассылки долго остаются непрочитанными или сразу летят в корзину, Mail.ru сама предлагает отписаться от них в один клик.

В июне стало известно, что Mail.ru откажется от постоянных паролей в пользу нового способа входа в почтовый ящик.

Источник: Газета Известия