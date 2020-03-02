Стало известно об увеличении числа погибших от коронавируса во всем мире

Число погибших от коронавируса во всем мире превысило три тысячи и составляет 3044. Об увеличении стало известно от Reuters.

Отмечается, что большая часть умерших — это граждане Китая, более 2,9 тысячи человек. Остальные случаи смерти были зафиксированы в других странах: 54 человека в Иране и более 30 в Италии, а также в Южной Корее и Японии.

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21:20 — 1 марта

Ранее 2 марта стало известно, что число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2912. Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй.

На данный момент в мире зафиксировано более 89 тысяч случаев заражения коронавирусом. За пределами КНР пневмония COVID-19 выявлена у девяти тысяч человек. Всего умерли более трех тысяч пациентов, а вылечились — более 45 тысяч. Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. Вирус обнаружен в 65 странах, самые крупные вспышки произошли в Южной Корее, Италии и Иране.

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Источник: Лента.Ру