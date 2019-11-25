Стало известно об угрозе жизни Ассанжа

Основателю сайта WikiLeaks, журналисту-разоблачителю Джулиану Ассанжу, необходима медицинская помощь, в противном случае он может умереть в тюрьме. Об этом говорится в открытом письме, подписанном 60 врачами, сообщает Guardian.

Письмо медицинских экспертов адресовано Прити Пател, младшему министру по вопросам занятости в Министерстве труда и пенсий Великобритании. «Господину Ассанжу требуется срочная экспертная оценка его физического и психологического здоровья. (…) Если этого не произойдет, мы имеем основания беспокоиться, что он может умереть в тюрьме. Ситуация экстренная. Нельзя терять времени», — говорится в тексте.

Врачи, среди которых граждане США, Австралии, Британии, Швеции, Италии, Германии и Польши, требуют в целях осмотра перевести заключенного из тюрьмы Белмарш в одну из университетских больниц страны. Они считают, что Ассанж в нынешнем состоянии вряд ли сможет принимать участие в слушаниях о его экстрадиции, назначенных на февраль.

Опасения врачей подкреплены наблюдениями за поведением обвиняемого на последнем судебном заседании: он с трудом вспомнил дату своего рождения, жаловался на условиях, в которых он содержится в Белмарше и в конце слушаний сказал судье, что не понял, что происходило в суде.

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14:12 — 11 апреля

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18 ноября Ассанжа оставили под стражей в Лондоне. Его уведомили о том, что 13 и 19 декабря пройдут слушания по поводу его экстрадиции в США. Адвокат журналиста попросила о смягчении условий содержания, но судья ответила отказом.

В конце сентября сообщалось, что Ассанж отбывает свое наказание в условиях, которые хуже, чем у террористов. Журналист находится в полной изоляции и может принимать посетителей только два раза в месяц. Специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил о нарушении прав журналиста и потребовал у ряда стран расследовать это дело — но все они ответили ему отказом.

Министерство юстиции США выдвинуло против Ассанжа 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже. Позднее британским властям был направлен официальный запрос о его экстрадиции.

Британская полиция арестовала Ассанжа 11 апреля в здании посольства Эквадора в Лондоне. Это было сделано с разрешения властей страны, которые предоставляли ему убежище на протяжении почти семи лет — Ассанж опасался, что его экстрадируют в Швецию, где против него расследовалось дело об изнасиловании, а затем шведские власти выдадут его США.

Источник: Лента.Ру