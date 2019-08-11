Стало известно об упущенном шансе Украины на вступление в ЕС

11 августа 2019     12
Стало известно об упущенном шансе Украины на вступление в ЕС

Украина упустила шанс стать членом Европейского Союза и вступить в НАТО. С соответствующим заявлением выступил немецкий политолог Александр Рар на YouTube-канале «Союз блогеров Украины».

По его словам, Киев мог вступить в ЕС, если бы проводил необходимые реформы в течение последних 15 лет. В начале 2000-х объединение европейских государств было богаче и сильнее, а шансы Украины попасть в него были больше. «[Сейчас] расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать», — отметил Рар.

Материалы по теме

00:31 — 13 июля 2018

00:02 — 15 марта 2018

Плата за вход

Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями

Рассуждая о возможности Киева стать членом НАТО, политолог пояснил, что для этот шаг приведет к конфронтации с Россией. «Я не могу себе ни при каких обстоятельствах на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом ЕС или НАТО», — подчеркнул он. Рар добавил, что европейцы не будут принимать Украину, пока она находится в «нереформированном состоянии».

Ранее шансы Украины на вступление в НАТО оценила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. По ее словам, в настоящий момент членство Украины в Североатлантическом альянсе не представляется возможным из-за сложностей получения консенсуса.

В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию страны, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС. В январе министр иностранных дел Павел Климкин признал, что в ближайшее время Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС. По его словам, это вопрос среднесрочной перспективы.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Стало известно об упущенном шансе Украины на вступление в ЕС
Стало известно об упущенном шансе Украины на вступление в ЕС

Украина упустила шанс стать членом Европейского Союза и вступить в НАТО. С соответствующим заявлением выступил немецкий политолог Александр Рар на …


В бразильском ночном клубе застрелили пять человек
В бразильском ночном клубе застрелили пять человек

В бразильском ночном клубе произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Об этом 11 августа сообщает ТАСС. По имеющейся …


Медведев обыграл Хачанова в полуфинале турнира серии ATP в Монреале
Медведев обыграл Хачанова в полуфинале турнира серии ATP в Монреале

03:45 Россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Монреале. …


Трамп отменил выход фильма о массовом расстреле одним твитом
Трамп отменил выход фильма о массовом расстреле одним твитом

Студия Universal Pictures отменила премьеру триллера «Охота» после нескольких случаев массовой стрельбы в США. Об этом сообщает Deadline. «После вдумчивого …


В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно. Об этом 10 августа он рассказал в прямом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты