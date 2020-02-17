Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

По данным канала, Диброву стало плохо в столичном кинотеатре «Октябрь»: у него случился приступ эпилепсии. На данный момент журналист находится в больнице, его состояние нормализовалось.

Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram -канал «112».

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Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, Диброву стало плохо в …

