Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, Диброву стало плохо в столичном кинотеатре «Октябрь»: у него случился приступ эпилепсии. На данный момент журналист находится в больнице, его состояние нормализовалось.
Источник: Лента.Ру
|
Вести Севастополь 17.02.2020. Выпуск 14:25
Главные темы выпуска: – 160 километров вдоль линии моря. Как укрепить оползни, решают ученые и члены правительства Севастополя. – 31 …
|
Ребенок, в январе выпавший из окна в Севастополе, выписан из больницы
Двухлетний мальчик, выпавший из окна в начале года, выписан из пятой городской больницы. Ребенка прооперировали в нейрохирургическом отделении в Севастополе, …
|
Вынесен приговор мужчинам, грабившим почтальонов Симферополя
Одного из злоумышленников Центральный районный суд Симферополя приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, второго – к …
|
Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва
Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, Диброву стало плохо в …
|
Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии. Врачей скорой …