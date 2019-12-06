Стало известно отношение украинцев к войне в Донбассе

Почти половина украинцев считают конфликт в Донбассе «российской агрессией против Украины». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии.

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Около 45 процентов украинцев относятся к войне на востоке страны как к агрессии России «с использованием» ополченцев Донбасса. Меньшую поддержку получила точка зрения, что это внутренний конфликт, где одну из сторон поддерживает Москва (17 процентов). При этом 13 процентов украинцев считают конфликт войной «России с Западом на территории Украины», еще 12 процентов населения, большая часть которого проживает на юге и востоке страны, — гражданской войной.

Кроме того, 30 процентов украинцев полагают, что «цель российского вторжения» в Донбасс состояла в покорении украинского государства и включения его в сферу влияния России. Еще 18 процентов граждан назвали целью присоединение к России южных и восточных регионов Украины.

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При этом 72 процента опрошенных считают, что ради мира в Донбассе киевские власти должны соглашаться на компромиссы с Россией и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Опрос также показал, что 62 процента украинцев полагают, что в будущем территории ДНР и ЛНР должны вернуться в состав страны на прежних условиях.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года во всех областях Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 процента.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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Источник: Лента.Ру