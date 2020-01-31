Стало известно о возможном новом главе производителя SSJ-100

31 января 2020     8
Стало известно о возможном новом главе производителя SSJ-100

Возглавить компанию «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) может стать глава российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Решение о назначении Тарасенко будет рассмотрено на следующей неделе, сообщил источник. По его словам, нынешний глава компании Игорь Озар находится больничном, свой пост он покинет до конца недели. На данный момент его обязанности исполняет первый заместитель гендиректора Михаил Стрелец.

Продажи SSJ-100, производителем которых являются «Гражданские самолеты Сухого», в 2019 году провалились. В компании не смогли выполнить план и продать 20 бортов за год. По состоянию на середину декабря был поставлен всего один самолет. По словам гендиректора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрия Слюсаря, в планах производства лайнера Sukhoi SuperJet 100 в 2020 году выпуск 20 бортов, а с 2021 года — возвращение на уровень 30 самолетов в год.

Илья Тарасенко возглавляет «МиГ» с 2016 года. До этого был главой ГСС с 2014 года. Также занимал должность директора сводной дирекции ОАО «Компания Сухой» с 2005 по 2009 год.

Источник: Лента.Ру

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