Стало известно о возможном появлении гигантской оборонной корпорации в США

Американские компании United Technologies и Raytheon могут объединиться. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В случае слияния новая компания станет вторым по величине предприятием аэрокосмической и оборонной отрасли в мире по объемам продаж. Предполагаемый доход объединенной корпорации может достигать более 70 миллиардов долларов в год, а ее стоимость — до 166 миллиардов долларов.

Отмечается, что на данный момент подробности возможной сделки неизвестны, однако о ней может быть объявлено в ближайшие дни.

Компания Raytheon является одним из трех крупнейших изготовителей вооружения и военной техники для армии США. В частности, она производит зенитно-ракетные комплексы Patriot, оборудование для бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, ракеты AGM-88 HARM и BGM-109 Tomahawk.

Корпорация United Technologies — одна из крупнейших финансово-промышленных групп США. В ее состав входят производитель турбореактивных двигателей для военных самолетов и гражданских лайнеров Pratt & Whitney, крупнейший в мире производитель лифтов, эскалаторов Otis, один из лидеров по производству климатических систем Carrier Corporation.

Источник: Лента.Ру