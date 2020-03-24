Стало известно о возможном сокращении расходов на российские нацпроекты

24 марта 2020     9
Стало известно о возможном сокращении расходов на российские нацпроекты

Новый план по расходам бюджета в условиях эпидемии коронавируса может затронуть финансирование российских нацпроектов. Об этом стало известно газете «Ведомости» от правительственных чиновников.

По информации источников, на данный момент обсуждаются различные варианты перераспределения бюджетных денег. В частности, расходы на национальные проекты могут пересмотреть, сократить, отложить или вовсе прекратить их финансирование. Возможно и использование не распределенных в бюджете расходов.

Как уточнил представитель Минфина, расходы будут пересмотрены, так как некоторые их них уже неактуальны. В частности, деньги необходимы в первую очередь для поддержки экономики и социальной сферы. По мнению экономиста Владимира Тихомирова, финансирование крупных долгосрочных проектов может быть сокращено, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию. Профессор Олег Вьюгин также предположил, что стройки века на данный момент отойдут на второй план.

Замедление экономики во всем мире наблюдается на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть из-за выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Источник: Лента.Ру

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