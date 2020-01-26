Стало известно о возможности убить Сулеймани в 2007 году

Командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани могли убить еще в 2007 году. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Policy написал генерал Сухопутных войск Стэнли Маккристал, который в то время был главой Совместного командования специальных операций США. Внимание на это обратили журналисты YahooNews.

«Решение не действовать часто бывает самым трудным, и это не всегда правильно», — пишет он. В 2007 году Маккристал наблюдал за передвижением ряда транспортных средств из Ирана в северный Ирак. В одну январскую ночь, признается генерал, у него был особенно сложный выбор: атаковать ли колонну, в состав которой входил Сулеймани.

Для ликвидации Сулеймани тогда была веская причина — бомбы иранского производства на дорогах, созданные и заложенные под его командованием, уносили жизни американских солдат, утверждает Маккристал. Он добавил, что не стал следовать своему желанию, чтобы избежать обострения конфликта. «Я решил, что мы должны следить за караваном, не ударить сразу. К тому времени, как конвой достиг Эрбиля, Сулеймани скрылся в темноте», — резюмировал он.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично президент США Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма. Вашингтон объяснил удар самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

Источник: Лента.Ру