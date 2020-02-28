Стало известно о десятках жертв при российско-сирийской атаке на турецкий конвой

28 февраля 2020     13
Стало известно о десятках жертв при российско-сирийской атаке на турецкий конвой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание после атаки на турецкий конвой в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. Об этом в Twitter сообщил журналист и военный аналитик Бабак Тагвей.

Он добавил, что в результате атаки погибло около 30 человек.

Сирийской обсерватории прав человека, стало известно, что жертвами случившегося стали по меньшей мере 34 турецких военнослужащих. Ее данные приводит Al Arabiya.

Российская сторона об ударах по турецким силам не сообщала.

Ранее 27 февраля Бабак Тагвей сообщил, что ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. По его словам, атака была совершена в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. В результате налета погибли три турецких солдата, ранены 20 человек. Также сообщалось о потере турецкой стороной нескольких БТР ACV-15 и MRAP.

Источник: Лента.Ру

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