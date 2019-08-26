Стало известно о желании Додона быть похожим на Лукашенко

26 августа 2019     10
Стало известно о желании Додона быть похожим на Лукашенко

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ему импонирует стиль его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом политик заявил в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

«Я не скрою, я об этом говорил не раз открыто, что мне импонирует стиль Александра Григорьевича. И даже на первой встрече, когда мы встретились, он сказал: “Я слышал, что ты, Игорь, говорил, что хочешь быть похожим на Лукашенко. Правильно ты думаешь”. Конечно, все, что он делает, это важно для Белоруссии», — сказал Додон.

Также, по мнению молдавского лидера, благодаря Лукашенко Белоруссия смогла сохранить и приумножить наследие Советского Союза. «Я бы не смог бы сейчас привести такой пример из бывших республик СССР, кому это удалось. Любой, кто посетит Белоруссию, скажет: все, что было хорошее в советское время, есть — и те же колхозы, и сельское хозяйство, и новые технологии», — добавил президент.

14 августа Игорь Додон заявил, что руководство Молдавии намерено восстановить стратегические отношения с Россией. По словам политика, Кишинев заинтересован в сохранении всех международных соглашений, в том числе с Европейским союзом.

Источник: Лента.Ру

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