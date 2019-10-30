Стало известно о крупнейшей утечке данных банковских карт

Базу данных со сведениями о 1,3 млн кредитных и дебетовых карт обнаружили в интернете специалисты по кибербезопасности из компании Group-IB. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам экспертов, это крупнейшая утечка данных. Опубликованная информация в основном касается клиентов банков Индии, 1% всей базы относится к колумбийской кредитной организации. В Сети она появилась 28 октября. Злоумышленники просят за нее $130 млн.

29 октября сообщалось, что Банк России решил усилить контроль за устойчивостью кредитных организаций к кибератакам. IT-аудиторов могут обязать в тестовом режиме взламывать защиту банков с привлечением белых хакеров.

Источник: Газета Известия