Базу данных со сведениями о 1,3 млн кредитных и дебетовых карт обнаружили в интернете специалисты по кибербезопасности из компании Group-IB. Об этом сообщается на сайте организации.
По словам экспертов, это крупнейшая утечка данных. Опубликованная информация в основном касается клиентов банков Индии, 1% всей базы относится к колумбийской кредитной организации. В Сети она появилась 28 октября. Злоумышленники просят за нее $130 млн.
29 октября сообщалось, что Банк России решил усилить контроль за устойчивостью кредитных организаций к кибератакам. IT-аудиторов могут обязать в тестовом режиме взламывать защиту банков с привлечением белых хакеров.
Источник: Газета Известия
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Стало известно о крупнейшей утечке данных банковских карт
Базу данных со сведениями о 1,3 млн кредитных и дебетовых карт обнаружили в интернете специалисты по кибербезопасности из компании Group-IB. …
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