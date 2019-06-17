Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире

17 июня 2019     41
Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире

В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Исследователи отмечают, что общее число ядерных боеголовок сократилось с 14,5 тысячи до 13,8 тысячи единиц. Тем не менее ядерные державы наращивают мощь путем модернизации. Почти две тысячи снарядов находятся в состоянии боевой готовности.

В докладе указано, что на начало 2018 года ядерным оружием обладали девять стран: Россия, США, Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан и Франция. При этом на Россию и США приходится более 90 процентов всего вооружения. Остальные государства обладают значительно меньшим арсеналом, однако уже разрабатывают новые системы либо заявляют о планах это сделать.

Исследователи напомнили, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заключенный между Москвой и Вашингтоном, прекращает действовать в 2021 году. В институте отметили, что страны вряд ли сумеют договориться о продлении договора и совместно работать над сокращением ядерного арсенала.

Президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о продлении договора в 2020 году. Россия также считает продление соглашения первоочередной задачей.

СНВ-3 — договор, обязывающий Россию и США сокращать ядерный арсенал. Страны подписали его в 2010 году. По его условиям, к 5 февраля 2018 года у обоих государств должно было остаться не более 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, размещенных на подводных лодках, и стратегических бомбардировщиков, а также не более 1550 боеголовок и 800 или меньше пусковых установок.

Источник: Лента.Ру

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