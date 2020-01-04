Стало известно о непристойном предложении Трампа журналистке

4 января 2020     22
Стало известно о непристойном предложении Трампа журналистке

Президент США Дональд Трамп делал непристойное предложение бывшей ведущей Fox News Кортни Фрил (Courtney Friel). Об этом говорится в ее мемуарах Tonight at 10: Kicking Booze and Breaking News, пишет The Independent.

По словам Фрил, неприятный инцидент произошел еще до того, как Трамп стал главой государства. Она разговаривала с бизнесменом по телефону, когда он назвал ее «самой горячей» журналисткой в стране. После этого он якобы внезапно предложил «приехать к нему в офис, чтобы поцеловаться». «Дональд, кажется, мы оба женатые люди», — сказала она в ответ.

Фрил отмечает, что впоследствии ей было трудно на работе с серьезным видом сообщать о выдвижении Трампа в президенты. Кроме того, журналистку бесило, что бизнесмен называет лгуньями всех женщин, которые заявляли о домогательствах с его стороны. «По крайней мере теперь я могу шутить, что могла переспать с президентом, но отказалась», — отмечается в книге.

Когда именно это произошло, не уточняется. Фрил работала на Fox News шесть лет, до 2013-го, после чего перешла на радиостанцию KTLA в Лос-Анджелесе, отмечает The Independent.

Трампа в непристойном поведении или домогательствах обвиняли более 20 женщин. Он все претензии отрицает. В частности, в июне 2019-го он назвал ложью обвинения в изнасиловании писательницы Джейн Кэрролл.

В начале того же года в суд на Трампа подала работница его избирательного штаба Альва Джонсон. Она утверждает, что он в 2016 году поцеловал ее без согласия.

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Источник: Лента.Ру

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