Стало известно о нескольких убийцах главного борца с экстремизмом Ингушетии

Следственный комитет России квалифицировал убийство начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «ж» частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

Отмечается, что пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ соответствует убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

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20:39 — 2 ноября

Ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве Эльджаркиева под личный контроль. К расследованию уголовного дела подключатся следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

Источник: Лента.Ру