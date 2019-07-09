Стало известно о первом пострадавшем в результате столкновений в Грузии

Один человек пострадал в результате столкновений между участниками различных акций протеста в Тбилиси. Об этом сообщает «Новое Время».

Митингующий за отставку главы МВД Грузии Георгия Гахарии на антироссийской акции получил травму. Отмечается, что он был госпитализирован с пробитой пряжкой ремня головой. По словам родственников пострадавшего, 22-летний Торнике Беридзе был ранен одним из противников ЛГБТ-сообщества, акция которых также проходит на центральном проспекте столицы.