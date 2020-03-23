Стало известно о планах Москвы увеличить скидку на нефть для Белоруссии

23 марта 2020     14
Стало известно о планах Москвы увеличить скидку на нефть для Белоруссии

Москва планирует увеличить скидку на нефть, поставляемую в Белоруссию. Об этом стало известно Reuters. По информации агентства, цены снизят еще на 12 долларов — до 15,7 долларов.

Предполагается, что поставки в полном объеме будут возобновлены с 1 апреля. Белорусская сторона пока не указала, сколько именно топлива ей необходимо. Принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник подтвердило порядок скидки.

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Источник: Лента.Ру

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