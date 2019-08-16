Стало известно о планах «новой церкви» Украины поменять главу

16 августа 2019     7
Стало известно о планах «новой церкви» Украины поменять главу

Предстоятеля неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания хотят заменить. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

«Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича», — сказал источник, добавив, что тот пользуется «хорошей поддержкой у основных спонсоров церкви».

Руководство Епифания, как отмечается, в последнее время вызывает недовольство внутри новой украинской церкви, так как ему в связи со сменой власти не удается сохранить поддержку церкви государством. Таким образом, в церковных кругах полагают, что в нынешних условиях ПЦУ нужен более волевой, решительный и авторитетный человек, способный на эффективные меры.

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую УПЦ Московского партиархата.

Новую структуру возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. К новообразованной церкви также присоединилось несколько иерархов УПЦ (МП).

Источник: Газета Известия

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