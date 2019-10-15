Стало известно о планах США лишить Россию Северного морского пути

15 октября 2019     10
Стало известно о планах США лишить Россию Северного морского пути

Цель новой «Северной доктрины» США заключается в попытке лишить Россию права на Северный морской путь (СМП), считает сербский журналист Зоран Милошевич. Свое мнение он высказал в статье для издания «Печат».

Отмечается, что в мае на встречах с представителями стран, которые граничат с Арктикой, США дали понять Канаде, что ей нужно забыть о собственном «праве на северо-западный арктический коридор». От Китая американская сторона потребовала закрыть станции в Исландии и Норвегии, а также прекратить вложения в инфраструктуру российского Северного морского пути. В свою очередь, Россия, по мнению американских властей, должна вывести войска из своих арктических регионов. По словам автора статьи, Соединенные Штаты выступают за то, чтобы СМП был общим, а не исключительно российским.

Милошевич поясняет, что США считают Северный морской путь средством давления на Россию в связи с тем, что он является для нее международным логистическим коридором и внутренней транспортной артерией.

В марте сообщалось о том, что Пентагону пришлось внести изменения в тактику развертывания сил в Арктике. Командующий войсками США и НАТО в Европе Кертис Скапарротти заявил, что военное ведомство таким образом отреагировало на повышение Россией своего оборонного потенциала в регионе. Генерал пояснил, что Вашингтон заинтересован в ресурсной и коммерческой перспективе Северного морского пути, проходящего вдоль российских границ, но Москва разместила там радарные и оборонительные системы, а также построила дополнительные аэродромы.

В феврале командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не позволят России и Китаю доминировать в Арктике, поскольку «Северный морской путь — не чье-то озеро».

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.

Источник: Лента.Ру

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