Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

23 сентября 2019     32
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Об этом телеканалу НТВ рассказала пациентка частной московской клиники, где сейчас находится актриса.

По ее словам, Заворотнюк с 16 сентября «лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца».

Женщина подтвердила, что Анастасию действительно госпитализировали 13 сентября с диагнозом «глиобластома» в последней стадии. 14 сентября актрису частично парализовало, 15 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Официального подтверждения этой информации нет. При этом 19 сентября сообщалось, что врачи определились с курсом лечения актрисы. Ей проводят антибактериальную терапию и терапию, направленную на коррекцию отека мозга.

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк обнаружили зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. В апреле Заворотнюк перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии.

Источник: Лента.Ру

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