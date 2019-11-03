Стало известно о пытках в подконтрольном убитому Эльджаркиеву центре «Э»

3 ноября 2019     18
Стало известно о пытках в подконтрольном убитому Эльджаркиеву центре «Э»

Сотрудники центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии, глава которого Ибрагим Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве, неоднократно превышали служебные полномочия. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Правозащитникам поступали, в частности, жалобы на пытки в отношении содержавшихся в подразделении граждан. По одному из фактов превышения полномочий якобы было возбуждено уголовное дело, но конфликт не получил развития: никого из сотрудников центра «Э» не задержали. Издание приводит высказывание Эльджаркиева, переданное одним из пострадавших от пыток: «Единственный закон тут — мы. Нам никто не судья».

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20:39 — 2 ноября

Общественники в целом нелестно характеризуют погибшего, отмечает «Московский комсомолец». При этом известно, что Эльджаркиев был назначен на пост главы центра «Э» зимой 2017-го, после ареста предыдущего руководителя Тимура Хамхоева. Последнего за превышение полномочий осудили на семь лет, но с приходом Эльджаркиева, по словам правозащитников, ситуация в подразделении не изменилась.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева. На причастность к преступлению проверяют девять человек.

Источник: Лента.Ру

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