Стало известно о росте рейтинга «Рустави 2» после матерщины в адрес Путина
9 июля 2019 10
Рейтинг телеканала «Рустави 2», в эфире которого прозвучали нецензурные выражения в адрес российского президента Владимира Путина, вырос. Об этом сообщил гендиректор грузинского канала Ника Гварамия, передает УНИАН.
Он напомнил, что высказывания журналиста Георгия Габуния не нарушают закон и Конституцию. По мнению гендиректора «Рустави 2», оскорбившиеся граждане могут продемонстрировать свое недовольство, выбрав для просмотра другой телеканал. «Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», — заверил Гварамия.