Стало известно о росте рейтинга «Рустави 2» после матерщины в адрес Путина

Рейтинг телеканала «Рустави 2», в эфире которого прозвучали нецензурные выражения в адрес российского президента Владимира Путина, вырос. Об этом сообщил гендиректор грузинского канала Ника Гварамия, передает УНИАН.

Он напомнил, что высказывания журналиста Георгия Габуния не нарушают закон и Конституцию. По мнению гендиректора «Рустави 2», оскорбившиеся граждане могут продемонстрировать свое недовольство, выбрав для просмотра другой телеканал. «Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», — заверил Гварамия.

Ранее гендиректор канала отказался увольнять обругавшего российского лидера телеведущего. Он отметил, что руководство канала считает ​​форму выражения, которую выбрал журналист, неприемлемой. В связи с этим Габуния будет отстранен от работы на два месяца, после чего вернется на телеканал.

Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина в эфир от 7 июля. В частности, он назвал его «вонючим оккупантом». В ночь на 8 июля каналу пришлось прекратить работу из-за начавшихся митингов у здания. В России пригрозили введением экономических ограничительных мер, которые могут коснуться поставок из Грузии вида и минеральной воды.

Источник: Лента.Ру