Стало известно о срочном визите родных Заворотнюк в больницу

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мать срочно прибыли в больницу к артистке. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, родные Заворотнюк приехали в медучреждение вечером в субботу, 14 сентября. Сообщается, что они были сильны взволнованы.

Ранее 14 сентября стало известно, что врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк. Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Она остается в больнице под наблюдением.

Нейрохирурги предполагают, что медики отказались от дальнейшего лечения, поскольку глиобластома — агрессивная форма опухоли головного мозга — прорастает сквозь здоровые ткани, и нельзя четко определить ее размеры. Медикаментозный путь также вряд ли поможет: на последних стадиях развития болезни лекарства могут перестать действовать, и риск от их приема превышает возможную пользу.

О том, что актриса находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщалось 13 сентября. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.

Источник: Лента.Ру