Стало известно о тайных инъекциях для четырехкратного олимпийского чемпиона

24 февраля 2020     7
Стало известно о тайных инъекциях для четырехкратного олимпийского чемпиона

Телеканалу «Би-Би-Си» стало известно, что бегун Мо Фара тайно получил четыре инъекции вещества L-карнитин перед Лондонским марафоном 2014 года. Спустя шесть дней после процедуры спортсмен не внес информацию о ней в форму допинг-контроля, хотя должен был сделать это.

По информации источника, уколы Фаре сделал главный врач Федерации легкой атлетики Великобритании (UK Athletics) Роб Чакраверти. При этом бегун год спустя, отвечая на вопросы Американского антидопингового агентства (USADA), категорически отрицал факт приема L-карнитина.

Согласно антидопинговым правилам, это вещество можно вводить в организм, если его объем не превышает 50 миллилитров. «Би-би-си» пишет, что общий объем четырех инъекций составил 13,5 миллилитра.

В октябре 2019 года на четыре года был дисквалифицирован тренер Фары Альберто Салазар. Он был наказан за нарушения антидопинговых правил. Фара, который является четырехкратным олимпийским чемпионом в беге на пять и десять тысяч метров, тренировался у Салазара с 2011-го по 2017-й. Британец якобы разорвал отношения со специалистом из-за обвинений в допинг-махинациях.

Источник: Лента.Ру

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