Стало известно содержимое секретных архивов Колчака

25 октября 2019     8
Стало известно содержимое секретных архивов Колчака

Неизвестные ранее архивы адмирала Александра Колчака распродадут на аукционе. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на кураторов торгов, которые пройдут в парижском аукционном доме Drouot.

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Всего на торги выставят 300 лотов, среди которых документы, письма, дневники, телеграммы, фотографии и книги Колчака. В частности, будут представлены переписка адмирала с его женой Софьей, дневники супруги, а также Евангелие, которое он брал с собой в Полярную экспедицию.

До марта 2019 года архивы находились у внука адмирала Александра Ростиславовича. Эксперты Алиса и Иван Бирр пояснили, что об их существовании было известно и раньше, однако содержимое оставалось тайной. Предварительно, стоимость всех лотов оценивается в 300 тысяч евро.

В марте ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей. Это якобы обусловили тем, что подвергшийся политическим репрессиям адмирал не был реабилитирован.

Источник: Лента.Ру

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