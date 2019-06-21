Стал известен размер пенсии хоккеиста Овечкина от НХЛ

21 июня 2019     20
Стал известен размер пенсии хоккеиста Овечкина от НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет ежемесячно получать пенсию от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) в размере $13 тыс. (около 835 тыс. рублей).

Пенсия за количество проведенных в регулярном чемпионате матчей будет выплачиваться по достижении 62 лет. Максимальная выплата за участие в 820 матчах составляет $220 тыс. (более 13,8 млн рублей), пишет «Газета.ru» со ссылкой на «Бизнес Online».

Пенсионные выплаты для завершивших карьеру игроков основываются на их опыте выступлений в лигах. По уровню выплат НХЛ уступает НБА, но превосходит НФЛ и MLB.

Овечкин выступает в НХЛ с 2004 года. В прошлом сезоне он впервые завоевал Кубок Стэнли. В мае Александр Овечкин вошел в список номинантов на звание обладателя самой красивой улыбки.

Источник: Газета Известия

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