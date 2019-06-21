Стал известен размер пенсии хоккеиста Овечкина от НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет ежемесячно получать пенсию от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) в размере $13 тыс. (около 835 тыс. рублей).

Пенсия за количество проведенных в регулярном чемпионате матчей будет выплачиваться по достижении 62 лет. Максимальная выплата за участие в 820 матчах составляет $220 тыс. (более 13,8 млн рублей), пишет «Газета.ru» со ссылкой на «Бизнес Online».

Пенсионные выплаты для завершивших карьеру игроков основываются на их опыте выступлений в лигах. По уровню выплат НХЛ уступает НБА, но превосходит НФЛ и MLB.

Овечкин выступает в НХЛ с 2004 года. В прошлом сезоне он впервые завоевал Кубок Стэнли. В мае Александр Овечкин вошел в список номинантов на звание обладателя самой красивой улыбки.

Источник: Газета Известия