Стал известен состав новой экспедиции на МКС

31 октября 2019     14
Стал известен состав новой экспедиции на МКС

На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает ТАСС.

Эта экспедиция станет 63-й по счету. Она сменит на станции предыдущую: космонавта Олега Скрипочку и астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана. После этого Кэссиди будет выполнять обязанности командира экспедиции, которая пробудет на МКС до октября 2020 года.

На данный момент на станции находятся Скрипочка, Меир, Морган, а также космонавт Александр Скворцов и представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Ранее издание SpaceFlight Now сообщило, что американский астронавт полетит на российском космическом корабле «Союз МС-16» вместо японского. Это объяснили обеспечением постоянного присутствия США на станции. Позже представитель Центра космических полетов имени Джонсона заявил, что формально японского астронавта никогда не называли членом экипажа.

Источник: Лента.Ру

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