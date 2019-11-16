Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

16 ноября 2019     11
Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии. Список игроков доступен в Twitter-аккаунте команды.

На поле стадиона в Санкт-Петербурге выйдут: вратарь Маринато Гильерме; защитники Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия и Сергей Петров; полузащитники Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Алексей Миранчук; нападающий Артем Дзюба.

Встреча пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020. В первом круге квалификационного раунда Бельгия на своем поле обыграла сборную России со счетом 3:1.

За день до матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что встречу с Бельгией пропустит полузащитник Александр Головин. Игрок «Монако» испытывает проблемы со здоровьем. Головин сыграл в семи матчах из восьми, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: Лента.Ру

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