Старейший мужчина на Земле умер

Старейший мужчина на Земле, 112-летний житель Японии Титэцу Ватанабэ, умер. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что японский долгожитель умер еще 23 февраля, однако известно об этом стало только сейчас. Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в городе Дзеэцу, префектура Ниигата, в семье фермеров. Когда японец закончил сельскохозяйственное училище, он переехал на Тайвань работать в компании, которая занималась сбором сахарного тростника.

Материалы по теме

00:07 — 6 июня 2018

Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет

Ранее в феврале Ватанабэ признали самым старым из ныне живущих мужчин и внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда в беседе с журналистами японец раскрыл секрет своего долголетия. Он посоветовал много улыбаться и никогда не злиться. Также до прошлого лета долгожитель каждый день делал зарядку, практиковался в каллиграфии и оригами и решал математические задачи.

В январе сообщалось, что в Таджикистане скончалась долгожительница Фатима Мирзокулова, предположительно, родившаяся в XIX веке. Ей было 127 лет.

Самым старым из когда-либо живущих в мире мужчин, по официальным данным, считается японец Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет и 54 дня.

Старейшей из ныне живущих женщин является японка Канэ Танака, ей 117 лет 40 дней. Ее возраст подтвержден документально.

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.

Источник: Лента.Ру