Старые iPhone внезапно обновились

25 марта 2020     21
Старые iPhone внезапно обновились

Apple неожиданно выпустила обновление для старых смартфонов и планшетов. Получившие апдейт устройства не поддерживают актуальную iOS 13, сообщает издание 9to5mac.

Компания предложила обновиться владельцам уже признанных устаревшими гаджетов. В частности, обновление iOS 12.4.6 стало доступно для iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3 и iPod touch шестого поколения. Журналисты полагают, что внезапный апдейт включает в себя новые патчи и настройки безопасности.

В число принявших апдейт устройств, например, входит iPhone 5s, который был выпущен осенью 2013 года. Бывший флагманский аппарат, первым в линейке получивший сканер Touch ID, как и прочие девайсы, признан устаревшим и не продается в магазинах Apple и ее партнеров.

Кроме обновления безопасности для старых устройств? компания представила свежие версии операционных систем для своих продуктов — iOS 13.4 и iPadOS 13.4. В частности, в обновлении для планшетов появилась поддержка трекпадов, приуроченная к выходу нового iPad Pro.

Apple не в первый раз выпускает экстренные системные апдейты для устаревших гаджетов. В декабре 2019 года обновление получили iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3, iPod Touch шестого поколения.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе рассмотрят дело о хищении из бюджета 8,2 миллионов рублей
В Севастополе рассмотрят дело о хищении из бюджета 8,2 миллионов рублей

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному дело в отношении директора коммерческой организации, предоставившего ложные сведения для заключения договора на …


В Севастополе введены дополнительные меры по профилактике коронавируса
В Севастополе введены дополнительные меры по профилактике коронавируса

В Севастополе введен запрет на массовые и досуговые мероприятия с числом участников более 30 человек одновременно. В связи с усилением …


Старые iPhone внезапно обновились
Старые iPhone внезапно обновились

Apple неожиданно выпустила обновление для старых смартфонов и планшетов. Получившие апдейт устройства не поддерживают актуальную iOS 13, сообщает издание 9to5mac. …


СКР проверит водителя из-за блокировки реанимобиля с плачущим ребенком
СКР проверит водителя из-за блокировки реанимобиля с плачущим ребенком

В Ярославле Следственный комитет России (СКР) проверит водителя из-за блокировки реанимобиля с плачущим больным ребенком. Об этом в среду, 25 …


Жителей Латвии призвали равняться на борцов с советской властью
Жителей Латвии призвали равняться на борцов с советской властью

Спикер Сейма (парламента) Латвии Инара Мурниеце призвала граждан в разгар пандемии коронавируса быть стойкими и равняться на борцов с советской …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты