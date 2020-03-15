Статистическое бюро назвало долю вылечившихся от коронавируса в Китае

В Китае от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает атипичную пневмонию COVID-19, выздоровели 66913 пациентов из 80849 заболевших, что составляет 83%. Об этом свидетельствуют данные международной базы статистики Worldometers, опубликованные в воскресенье, 15 марта.

На данный момент смертность от инфекции в КНР составляет 4% — всего в этой стране жертвами этого вируса стали 3199 человек.

Агентство Xinhua со ссылкой на национальный комитет по вопросам здравоохранения Китая отмечает, что 14 марта 31 провинция страны сообщила в общей сложности о 20 новых случаях заражения и 10 погибших (в провинции Хубэй).

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Источник: Газета Известия