Статуя полуголого Ибрагимовича удивила фанатов

9 октября 2019     25
Статуя полуголого Ибрагимовича удивила фанатов

Статуя нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, установленная в шведском Мальме, удивила пользователей социальных сетей. Фото скульптуры появилось в Twitter B/R Football.

Ибрагимович в интервью Expressen заявил, что памятник должен стать символом стремления к успеху, даже если человек отличается от остальных. «Это доказательство того, что ты можешь достичь успеха, если будешь верить в себя», — отметил он.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что статуя изображает футболиста без майки и обуви. «Без обуви? Ух ты! Можно было бы и без штанов сразу. Статуя символизирует его место в спорте», «Почему Король полуголый?», «Похоже, кто-то украл его обувь», «Почему не изобразили его без трусов? Он недостаточно сумасшедший для этого?» — задались вопросом юзеры.

Ибрагимович выступает за «Гэлакси» с 2018 года. До этого он играл за такие клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселона», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Он дважды становился чемпионом Нидерландов, четырежды — Италии и Франции, выигрывал чемпионат Испании.

Форвард также играл за сборную Швеции с 2001-го по 2016 год. За национальную команду он провел 116 матчей и забил 62 мяча.

Источник: Лента.Ру

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