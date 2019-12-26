Степашин рассказал о переговорах по возвращению РФ иерусалимских подворий

Россия и Израиль ведут переговоры о возвращении иерусалимских подворий в собственность РФ. Об этом «Известиям» рассказал экс-глава Счетной палаты и ФСБ, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.
Отмечается, что Российская империя построила в середине XIX века в Иерусалиме комплекс подворий для размещения православных паломников, прибывавших в Святую землю. В 1964 году СССР продал эту собственность Израилю.
«Вернуть подворья автоматически мы не можем, потому что это собственность Израиля, спасибо Хрущеву (Никита Хрущев возглавлял СССР в 1964 году): за неделю до отставки он почти бесплатно всё это передал израильскому государству», — сообщил Степашин.
При этом Израиль не против вернуть объекты, но не безвозмездно, и сейчас прорабатываются различные варианты.
Ожидается, что во время визита на Святую землю в январе 2020 года президент России Владимир Путин вновь поднимет этот вопрос.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Это собственность Израиля, спасибо Хрущеву»
Источник: Газета Известия