Стоимость акций «Яндекса» побила исторический рекорд

27 ноября 2019     9
Стоимость акций «Яндекса» побила исторический рекорд

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже 27 ноября достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов. По данным на 18:07 мск цена поднялась до отметки 2682 рубля за штуку, на 3 рубля превысив предыдущий рекорд — 2679 рублей, — установленный 26 июля 2019 года.

На пике роста цена акций на 1,75% превышала уровень закрытия предыдущих торгов. К закрытию нынешних цена акций снизилась до 2668 рублей.

Ранее, 26 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации в стране Фонда общественных интересов — центрального элемента новой конструкции корпоративного управления «Яндекса». Теперь компания сможет зарегистрировать фонд в специальной административной зоне в Калининградской области.

«Яндекс» сообщил 18 ноября, что совет директоров компании решил изменить структуру управления, введя в нее некоммерческий Фонд общественных интересов. Предполагалось, что фонд получит «золотую акцию» от Сбербанка, а права по ней будут расширены. На следующий день Сбербанк продал компании эту акцию за 1 рубль.

«Золотая акция» даст право выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров «Яндекса» и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках. Кроме того, фонд будет участвовать в передаче существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей, а также в возможных партнерствах компании с правительствами других стран. В совет директоров фонда приглашены представители российских университетов и негосударственных организаций.

Источник: Газета Известия

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