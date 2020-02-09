Стоимость биткоина впервые с октября превысила $10 тыс.

9 февраля 2020     16
Стоимость биткоина впервые с октября превысила $10 тыс.

Курс биткоина преодолел отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года, пишет в воскресенье, 9 февраля, агентство Bloomberg.

Уточняется, что максимальная стоимость криптовалюты на бирже Bitstamp достигла $10 179, однако затем последовало незначительное снижение. Тем не менее по состоянию на 22:15 (по мск) 9 февраля курс продолжает превышать отметку в $10 тыс.

Данный скачок связан с готовностью инвесторов к рисковым сделкам на фоне сообщений о скором спаде эпидемии коронавируса в Китае и многообещающего второго этапа торговой сделки между КНР и США, считает аналитик Oanda Эд Мойя.

Также, по прогнозам эксперта из Fundstrat Global Advisors Роба Слуимера, до середины текущего года курс биткоина увеличится до $11 тыс.

Пик стоимости криптовалюты пришелся на декабрь 2017 года, тогда ее курс достиг почти $20 тыс., увеличившись примерно на 1400%, однако затем в течение следующего года курс биткоина упал на 74%.

Осенью стало известно, что Банк России и Росфинмониторинг готовят запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг.

Источник: Газета Известия

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