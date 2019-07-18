Столтенберг заявил об отсутствии запросов на исключение Турции из НАТО

18 июля 2019     16
Столтенберг заявил об отсутствии запросов на исключение Турции из НАТО

Ни одна страна НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса в связи с поставками российский зенитно-ракетных комплексов С-400. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, Турция является важным членом организации, и никто из союзников не поднимал эту тему, так как все понимают зависимость друг от друга. При этом он отметил, что турецкие С-400 не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, так как функционально они не совместимы, цитирует «РИА Новости».

Ранее на фоне поставок Анкаре новейших российских систем ПВО С-400, которые начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года, Вашингтон принял решение об исключении Турции из программы F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на совместное производство.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должно быть счастливо», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

Источник: Газета Известия

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