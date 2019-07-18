Столтенберг заявил об отсутствии запросов на исключение Турции из НАТО

Ни одна страна НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса в связи с поставками российский зенитно-ракетных комплексов С-400. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, Турция является важным членом организации, и никто из союзников не поднимал эту тему, так как все понимают зависимость друг от друга. При этом он отметил, что турецкие С-400 не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, так как функционально они не совместимы, цитирует «РИА Новости».
Ранее на фоне поставок Анкаре новейших российских систем ПВО С-400, которые начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года, Вашингтон принял решение об исключении Турции из программы F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на совместное производство.
Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должно быть счастливо», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.
Источник: Газета Известия
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