Столтенберг объявил о срочном созыве совета НАТО из-за ситуации в Ираке

Глава НАТО Йенс Столтенберг объявил о срочном созыве Североатлантического совета из-за ситуации в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA в воскресенье, 5 января.

За смертельное ДТП задержан начальник отдела участковых Первомайского района Вечером 4 января 26-летний полицейский в состоянии алкогольного опьянения на служебном автомобиле сбил троих человек в пгт Первомайское. В отношении …



Столтенберг объявил о срочном созыве совета НАТО из-за ситуации в Ираке Глава НАТО Йенс Столтенберг объявил о срочном созыве Североатлантического совета из-за ситуации в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой …



В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады за слова о Путине-победителе Компания Taryan Group объявила об отмене запланированного ранее выступления российского публициста и бизнес-тренера Ирины Хакамады на «Форуме больших мечтателей» (DreamBIG …



Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из государства 17:44 Парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством»* и за вывод иностранных войск. Об …

