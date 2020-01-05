Столтенберг объявил о срочном созыве совета НАТО из-за ситуации в Ираке

Глава НАТО Йенс Столтенберг объявил о срочном созыве Североатлантического совета из-за ситуации в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA в воскресенье, 5 января.
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Источник: Газета Известия
Глава НАТО Йенс Столтенберг объявил о срочном созыве Североатлантического совета из-за ситуации в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA в воскресенье, 5 января.
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Источник: Газета Известия
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