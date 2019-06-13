Стоматолог рассказал об опасности больных зубов для организма

Больные зубы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. В частности, вовремя не вылеченный кариес чреват воспалением сердечной мышцы, а боли в спине, голове и искривление позвоночника могут быть вызваны состоянием зубочелюстной системы. Об этом в беседе c сайтом aif.ru рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов.

По словам специалиста, головную боль может вызывать как повышенное внутричерепное давление, так и перенапряжение жевательных мышц. Он уточнил, что самая большая жевательная мышца является самой сильной в организме, поэтому, когда происходит ее спазм, человеку кажется, что у него болит голова, поскольку боль может концентрироваться в области виска. При этом жевательные мышцы могут болеть из-за износа зубочелюстной системы.

Также причина боли в жевательных мышцах может скрываться в психосоматике. Это касается людей, которые в момент физического или эмоционального напряжения стискивают зубы. Также вредит зубам длительное употребление жевательной резинки, жевать которую рекомендуется не более трех-пяти минут после еды. Смирнов подчеркнул, что жвачка является таким же средством гигиены, как и паста, поэтому призвана очистить зубы от остатков пищи. Если жевать ее постоянно, то создается лишняя нагрузка на жевательные мышцы, а это приводит к гипертрофии.

Проблемы с зубами могут вести и к болям в спине. По словам врача, если имеются нарушения в правильном положении позвоночного столба, дыхательная система будет компенсировать их, отодвигая шею назад, поворачивая ее. При неправильном прикусе первый и второй шейные позвонки встают неправильно относительно друг друга. Кроме того, невылеченные зубы могут быть причиной депрессии и бессонницы.

Избавиться от ночного скрежета зубами поможет специалист. Чаще всего проблема решается ношением спецустройств на нижнюю челюсть — шин и кап, выступающих в роле «супинатора».

В марте стоматолог рассказала, что обычный кариес может спровоцировать инсульт, гастрит, дерматит, а также другие проблемы со здоровьем.

Источник: Газета Известия