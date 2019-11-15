Стрелок в калифорнийской школе устроил бойню в свой день рождения

15 ноября 2019     5
Стрелок в калифорнийской школе устроил бойню в свой день рождения

Устроившему стрельбу в старшей школе калифорнийского города Санта-Кларита в день происшествия исполнялось 16 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По информации властей, стрелком оказался ученик этой школы. О мотивах его поступка ничего не сообщается, но известно, что именно в этот день у него был день рождения. Имя нападавшего не раскрывается.

В результате стрельбы два человека погибли, еще трое были ранены. Сам стрелок также был госпитализирован в тяжелом состоянии, так как выстрелил себе в голову до приезда полиции.

Стрельба в американской школе произошла 14 ноября. В этот же день подобное происшествие произошло в России. Учащийся строительного колледжа в Благовещенске пришел с огнестрельным оружием и открыл огонь по одногруппникам. В результате его действий погиб один человек, трое пострадали. Когда приехали полицейские, молодой человек покончил с собой.

Источник: Лента.Ру

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