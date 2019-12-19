Стрельбу на Лубянке связали с Днем работника органов безопасности

19 декабря 2019     17
Стрельбу на Лубянке связали с Днем работника органов безопасности

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке могла быть связана с Днем работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря. Об этом заявил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, передает «Интерфакс».

По мнению Гончарова, случившееся было нацелено на то, чтобы «посеять панику» и «испортить всем настроение» перед праздником. Он также отметил, что для провокации было выбрано «удачное» место и время.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Гончаров также заявил, что психологическая экспертиза стрелка, если он был один, будет проведена в любом случае. «Следствие выявит, как человек себя чувствовал в момент стрельбы. Может у него были серьезные психологические проблемы», — добавил он.

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17 19 декабря. По данным ФСБ, неизвестный устроил стрельбу на улице Большая Лубянка и был нейтрализован, его личность устанавливается. При этом в ряде СМИ сообщалось о трех нападавших.

В Минздраве сообщали, что в результате атаки двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения; по последним данным, медицинская помощь оказывается пяти людям. По версии различных источников, в ходе перестрелки погибли от одного до трех человек.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе наградили авторов лучших рисунков о технике безопасности
В Севастополе наградили авторов лучших рисунков о технике безопасности

Почему важно соблюдать технику безопасности. Ответ на этот вопрос севастопольские школьники дали на своих рисунках. В городе наградили победителей конкурса …


В случае перекрытия рейда, 20 декабря на маршруты выйдут более 100 автобусов
В случае перекрытия рейда, 20 декабря на маршруты выйдут более 100 автобусов

Завтра, 20 декабря, в случае временной отмены катеров, будет организовано дополнительное автобусное сообщение по направлению «город – Северная сторона». Более …


Более 7 тыс
Более 7 тыс. жителей Новгородской области оказались без электричества

В Новгородской области более 7 тыс. человек остались без света в ночь 19 декабря. Причиной отключений стали неблагоприятные погодные условия. …


Стрельбу на Лубянке связали с Днем работника органов безопасности
Стрельбу на Лубянке связали с Днем работника органов безопасности

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке могла быть связана с Днем работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря. Об этом …


Школу-коллегиум на Античном проспекте достроят к марту 2020 года
Школу-коллегиум на Античном проспекте достроят к марту 2020 года

Возведение школы на Античном проспекте подходит к концу. Представители департамента капитального строительства Севастополя заявляют о готовности 85%. Сейчас уже идут …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты