Стремление Ротару вернуться в Россию объяснили

23 ноября 2019     18
Стремление Ротару вернуться в Россию объяснили

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что певица София Ротару собирается вернуться на российскую сцену, чтобы заработать денег, часть которых пойдет на спонсирование «киевских террористов». Такое мнение он высказал в своей колонке, опубликованной на сайте телеканала РЕН ТВ.

Как утверждает Вассерман, Ротару уже пожертвовала немалую часть своих гонораров «подконтрольным Киеву вооруженным формированиям», которые воюют на Донбассе. «Теперь приедет в Москву пополнить свой счет: на Украине заработки актеров и певцов куда меньше, чем в остальной России», — подчеркнул он.

17 ноября стало известно, что Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Артистка рассматривает и предложения выступить на новогодних корпоративах.

В 2018-м Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко.

Источник: Лента.Ру

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