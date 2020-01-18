Стриптизерши силой удерживали клиента и лишили его миллионов рублей

18 января 2020     17
Стриптизерши силой удерживали клиента и лишили его миллионов рублей

Полиция подозревает стриптизерш из британского клуба For Your Eyes Only в том, что они силой удерживали одного из своих клиентов и лишили его 33 тысяч британских фунтов (2,6 миллионf рублей). Об этом сообщает Sun.

По версии следователей, клиент против своей воли провел в заведении около восьми часов. Он пришел в клуб в 4:25 утра и ушел только около полудня, когда For Your Eyes Only уже был закрыт. Правоохранители предполагают, что мужчину намеренно напоили, а затем заставили его перевести деньги на счет заведения и одной из танцовщиц.

Одна из находившихся в клубе девушек рассказала, что мужчина пришел в клуб опрятно одетым, в белой рубашке, не сильно пьяным, однако вскоре был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Клиент заявил, что не помнит, как переводил деньги. Полиция временно закрыла клуб до выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что стриптизерша убила сына своего любовника ради денег и наркотиков. Убитый был инвалидом и получал пособие по нетрудоспособности.

Источник: Лента.Ру

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Полиция подозревает стриптизерш из британского клуба For Your Eyes Only в том, что они силой удерживали одного из своих клиентов …



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