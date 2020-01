Стриптизерши силой удерживали клиента и лишили его миллионов рублей

Полиция подозревает стриптизерш из британского клуба For Your Eyes Only в том, что они силой удерживали одного из своих клиентов и лишили его 33 тысяч британских фунтов (2,6 миллионf рублей). Об этом сообщает Sun.

По версии следователей, клиент против своей воли провел в заведении около восьми часов. Он пришел в клуб в 4:25 утра и ушел только около полудня, когда For Your Eyes Only уже был закрыт. Правоохранители предполагают, что мужчину намеренно напоили, а затем заставили его перевести деньги на счет заведения и одной из танцовщиц.

Одна из находившихся в клубе девушек рассказала, что мужчина пришел в клуб опрятно одетым, в белой рубашке, не сильно пьяным, однако вскоре был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Клиент заявил, что не помнит, как переводил деньги. Полиция временно закрыла клуб до выяснения обстоятельств случившегося.

Источник: Лента.Ру